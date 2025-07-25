Україна домовилася про три системи Patriot, але потребує десять, — Зеленський

Американський зенітний ракетний комплекс Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження щодо постачання трьох систем протиповітряної оборони Patriot, але загалом має запит на десять.

За його словами, Німеччина офіційно погодила передачу двох систем, ще одну надає Норвегія. Україна також веде перемовини з Нідерландами, пише «Hromadske».

Раніше повідомлялося, що Німеччина та США домовилися надати Україні п’ять додаткових Patriot. За даними Telegraph, частину коштів виділила Німеччина, одну систему оплатить Норвегія. Також вже доставлено одну систему Patriot та ракети до неї, однак офіційного підтвердження Україна не надавала.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має ракети для цих систем і працює над отриманням ліцензії на їхнє виробництво. Також він зазначив, що ведуться переговори з партнерами, зокрема з США, щодо закупівлі Patriot.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

США передадуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на суму 180 мільйонів доларів. Водночас до постачання не входить основне оборонне обладнання.