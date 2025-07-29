Зеленський підписав закон про додаткові виплати інструкторам у військових вишах

Інструкторам військових вишів призначили щомісячні надбавки. Фото: sud.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячні додаткові виплати для інструкторсько-викладацького складу вищих військових навчальних закладів та їхніх підрозділів.

Відповідна інформація оприлюднена в картці законопроєкту №13320 на сайті Верховної Ради.

Документом встановлюється щомісячна винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень під час дії воєнного стану для військовослужбовців, які працюють викладачами у військових вишах, військових підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти.

Раніше такі доплати отримували лише ті, хто працює в навчальних військових частинах, зокрема в навчальних центрах та підрозділах.

Закон ухвалили з метою забезпечити однакові умови оплати праці для всіх категорій інструкторсько-викладацького складу.

Нагадаємо, що студенти українських вищих навчальних закладів із вересня проходитимуть базову військову підготовку. Вона включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ.

Раніше у Міноборони наголосили, що базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.