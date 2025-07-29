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Кремль прокоментував заяву Трампа про строки врегулювання війни в Україні

Дмитро Пєсков. Фото: interfax.ruДмитро Пєсков. Фото: interfax.ru

У Кремлі заявили, що ознайомилися із заявою президента США Дональда Трампа щодо скорочення термінів для врегулювання війни в Україні з 50 до 10-12 днів. Російська сторона також наголосила, що й надалі має намір захищати власні інтереси в межах переговорного процесу.

Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.

«Ми взяли до відома заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання», — сказав Дмитро Пєсков.

Водночас у Кремлі уникнули оцінки слів Дональда Трампа про небажання вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. Також зазначається, що на поточний момент можливість проведення зустрічі Путіна і Трампа предметно не обговорюється.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. «Він втрачає терпіння, очікуючи, що російська сторона щось зробить», наголосив державний секретар США Марко Рубіо.

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