Кремль прокоментував заяву Трампа про строки врегулювання війни в Україні
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:41, 29 липня, 2025
-
У Кремлі заявили, що ознайомилися із заявою президента США Дональда Трампа щодо скорочення термінів для врегулювання війни в Україні з 50 до 10-12 днів. Російська сторона також наголосила, що й надалі має намір захищати власні інтереси в межах переговорного процесу.
Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.
«Ми взяли до відома заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання», — сказав Дмитро Пєсков.
Водночас у Кремлі уникнули оцінки слів Дональда Трампа про небажання вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. Також зазначається, що на поточний момент можливість проведення зустрічі Путіна і Трампа предметно не обговорюється.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. «Він втрачає терпіння, очікуючи, що російська сторона щось зробить», наголосив державний секретар США Марко Рубіо.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.