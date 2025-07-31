Вже 36 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    31 липня, 2025

  • 28.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 31 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лідерка «Партії Шарія» у Миколаєві Кравчук склала мандат депутата

Тетяна Кравчук вирішила скласти мандат депутата Миколаївської міської ради. Архівне фото Тетяна Кравчук вирішила скласти мандат депутата Миколаївської міської ради. Архівне фото "МикВісті"

Голова ліквідованої фракції «Партії Шарія» у Миколаївській міській раді Тетяна Кравчук достроково склала повноваження депутата.

Її рішення підтримали під час чергової онлайн-сесії Миколаївської міської ради у четвер, 30 липня, пишуть «МикВісті».

Як повідомив секретар міськради Дмитро Фалько, вона подала відповідну заяву про складання мандату. Він зазначив, що останнім часом вона не брала участі у засіданнях сесій та комісій міської ради.

— Колеги, надійшла заява депутата міської ради Кравчук Тетяни Володимирівни про складання нею повноважень депутата міської ради, у звʼязку з чим було підготовлено даний проєкт рішення. Хочу зазначити, що Тетяна Володимирівна останнім часом не бере участі в роботі міської ради, в засіданнях сесій та комісій, тож прошу вас, мабуть, підтримати це рішення, — озвучив Дмитро Фалько

Рішення підтримали 29 присутніх на сесії депутатів, ще один утримався.

Нагадаємо, у 2022 році було оголошено про ліквідацію фракції «Партії Шарія» у Миколаївській міській раді.

У липні 2022 року депутати Микола Карцев та Лариса Дробот, обрані від «Партії Шарія», які раніше вирішили скласти свої повноваження, відкликали заяви про у день сесії.  Вони обмежилися заявою про засудження лідера політичної сили Анатолія Шарія.

В свою чергу лідерка обласного осередку партії, депутатка Тетяна Кравчук виступила на його захист, відзначивши, що «він для України робить більше, ніж багато хто інших».

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн
Комісія законності міськради Миколаєва оголосила прийом зауважень та пропозицій до Плану доброчесності
Реформа Сєнкевича: Мер хоче затвердити нову структуру міськради Миколаєва до кінця літа
Реклама

Читайте також:

новини

«Засновники Monobank поповнили бюджет Миколаєва на десятки мільйонів», — Сєнкевич про надходження міста за перше півріччя 2025 року

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реформа Сєнкевича: Мер хоче затвердити нову структуру міськради Миколаєва до кінця літа

Катерина Середа
новини

У водоканалі пояснили прорив зношеної труби водопроводу у центрі Миколаєва: воду обіцяють повернути до кінця дня

Юлія Бойченко
новини

Миколаєву надали ₴1,2 млн на протиаварійні роботи будинку Менкіні, який вже два роки стоїть напівзруйнований у центрі міста

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві створять центр репродуктології на базі «Дубків»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Реформа Сєнкевича: Мер хоче затвердити нову структуру міськради Миколаєва до кінця літа
Комісія законності міськради Миколаєва оголосила прийом зауважень та пропозицій до Плану доброчесності
Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн

Реформа Сєнкевича: Мер хоче затвердити нову структуру міськради Миколаєва до кінця літа

3 години тому

Рада повернула незалежність НАБУ і САП

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 36 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay