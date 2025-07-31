Лідерка «Партії Шарія» у Миколаєві Кравчук склала мандат депутата
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:30, 31 липня, 2025
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Голова ліквідованої фракції «Партії Шарія» у Миколаївській міській раді Тетяна Кравчук достроково склала повноваження депутата.
Її рішення підтримали під час чергової онлайн-сесії Миколаївської міської ради у четвер, 30 липня, пишуть «МикВісті».
Як повідомив секретар міськради Дмитро Фалько, вона подала відповідну заяву про складання мандату. Він зазначив, що останнім часом вона не брала участі у засіданнях сесій та комісій міської ради.
— Колеги, надійшла заява депутата міської ради Кравчук Тетяни Володимирівни про складання нею повноважень депутата міської ради, у звʼязку з чим було підготовлено даний проєкт рішення. Хочу зазначити, що Тетяна Володимирівна останнім часом не бере участі в роботі міської ради, в засіданнях сесій та комісій, тож прошу вас, мабуть, підтримати це рішення, — озвучив Дмитро Фалько.
Рішення підтримали 29 присутніх на сесії депутатів, ще один утримався.
Нагадаємо, у 2022 році було оголошено про ліквідацію фракції «Партії Шарія» у Миколаївській міській раді.
У липні 2022 року депутати Микола Карцев та Лариса Дробот, обрані від «Партії Шарія», які раніше вирішили скласти свої повноваження, відкликали заяви про у день сесії. Вони обмежилися заявою про засудження лідера політичної сили Анатолія Шарія.
В свою чергу лідерка обласного осередку партії, депутатка Тетяна Кравчук виступила на його захист, відзначивши, що «він для України робить більше, ніж багато хто інших».
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