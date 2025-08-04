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«Люди блокують», — мер Миколаєва каже, що стикнувся з проблемами, впроваджуючи ШІ в роботу сесій

У міськраді Миколаєва за пів року не змогли впровадити ШІ у роботу, фото: «МикВісті»У міськраді Миколаєва за пів року не змогли впровадити ШІ у роботу, фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зізнався, що стикнувся з технічними складнощами у питанні впровадження штучного інтелекту в роботу сесій міськради, що анонсував ще на початку року.

Про це він сказав під час своєї пресконференції 30 липня, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті».

Зазначимо, що ще в січні 2025 року Олександр Сєнкевич заявив, що планує впровадити штучний інтелект для автоматизації процесу зачитування проєктів рішень під час засідань міської ради. Він пояснив, що зачитування великої кількості проєктів рішень займає надто багато часу, тому технології можуть значно спростити цей процес. Міський голова доручив відділу цифрового управління міськради розробити систему, яка автоматично озвучуватиме номери проєктів рішень.

— Дуже смішний прогрес, люди блокують участь штучного інтелекту в сесіях. Технічно це можливо, я думаю, найближчим часом. Мені, насправді, чесно кажучи, важко на кожній сесії по 300 файлів називати в мікрофон, тому я вважаю, що буде нормально, якщо штучний інтелект зробить це за мене, маючи перелік файлів. Просто технічно важко ті, які уже були проголосовані, треба мати невеличку CRM- систему, де відмічати: це проголосували на минулому пленарному засіданні, це виключене і так далі, треба зробити інтерфейс. Це виявилось не дуже просто, - сказав Олександр Сєнкевич.

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Слід зазначити, що згідно з Регламентом Миколаївської міської ради VIII скликання, затвердженим рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №2/35, головуючий на пленарному засіданні чітко озвучує проєкти рішень Ради, щодо яких пропонується голосування.

Нагадаємо, миколаївська аграрна компанія «Нібулон», яка також має статус оператора з розмінування та сертифікат на нетехнічне обстеження територій збирається використовувати штучний інтелект (ШІ) для зменшення собівартості гуманітарного розмінування.

Повідомлялось, що понад 50% звернень у «Дії» вже обробляє штучний інтелект.

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