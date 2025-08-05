У Німеччині розкритикували «ядерну перепалку» Трампа і Медведєва

Рольф Мютценіх. Фото: dw.com

Колишній голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що словесна перепалка між президентом США Дональдом Трампом і заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим — це безвідповідальна гра з вогнем.

Так він прокоментував ситуацію, коли після заяв Дмитра Медведєва Дональд Трамп наказав відправити атомні підводні човни «у відповідні регіони», пише Spiegel.

На думку Рольфа Мютценіха, така риторика є «не тільки нетактовною і необдуманою, а й безвідповідальною». Він нагадав про трагедії Хіросіми та Нагасакі, закликав не гратися ядерною темою й очікує чіткої реакції від уряду Німеччини.

— Коли чинний президент — ще й партнер по військовому союзу — говорить так зухвало й нерозумно, мовчання є неприпустимим, — сказав він.

Рольф Мютценіх також попередив, що грубий стиль Дональда Трампа, який спрацьовує у тарифних і військових суперечках, може стати небезпечним у сфері безпеки: «Ми станемо на фатальний шлях».

Він додав, що війна, яку розвʼязав Володимир Путін, вже не раз наближала світ до межі ядерної ескалації. «Обмін ударами» між Дональдом Трампом і Дмитром Медведєвим, за його словами, ще одне свідчення того, що війна може загостритися у будь-який момент.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що американські атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Дмитра Медведєва, вже перебувають ближче до Росії.