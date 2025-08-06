«Ні нелегальній міграції, ні євро»: Навроцький офіційно став новим президентом Польщі

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

У середу, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу і офіційно вступив на посаду президента Республіки Польща.

Інавгурація відбулася у Варшаві в будівлі Сейму під час засідання Національних зборів. Церемонію відкрив маршал Сейму Шимон Головня, який оголосив, що країна має нового главу держави.

Присягу Навроцький виголосив урочисто, пообіцявши бути вірним Конституції, захищати гідність нації, безпеку та незалежність держави. У залі були присутні колишній президент Анджей Дуда з дружиною, прем'єр-міністр Дональд Туск та інші урядовці.

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Після складання присяги новообраний президент виступив з промовою, у якій підкреслив необхідність масштабних інвестицій і оновлення польської економіки.

У своїй промові він також підтвердив намір реалізовувати передвиборчу програму під назвою «План XXI», яка передбачає жорстку позицію щодо нелегальної міграції, відмову від підвищення пенсійного віку та модернізацію Збройних сил Польщі.

Навроцький заявив, що Польща не може залишатися «підсобним господарством» для західних сусідів чи всього Європейського Союзу.

— Ні нелегальній міграції, ні євро ... Сьогодні нам потрібні великі плани, великі інвестиції, нам потрібно пробудити прагнення польської нації, ми більше не можемо бути підсобним господарством наших західних сусідів чи всього ЄС, — сказав Кароль Навроцький.

Перший закордонний візит він планує у Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН, сесія якої розпочнеться 24 вересня.

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі. Фото: Kancelaria Prezydenta RP

Нагадаємо, за підсумками другого туру президентських виборів у Польщі, який відбувся 1 червня, перемогу здобув директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців.

Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловився проти вступу України до НАТО. Зокрема, офіційно підтримав вимоги Славоміра Менцена від антиукраїнської партії «Конфедерація», в обмін на підтримку у другому турі.