 Рада підтримала рішення про звільнення Малюка з посади голови СБУ

Клуб

Малюка вже не голова СБУ: Рада підтримала рішення про звільнення

Малюка звільнили з посади голови СБУ. Ілюстративне фото: Getty ImagesМалюка звільнили з посади голови СБУ. Ілюстративне фото: Getty Images

У вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала постанову про звільнення генерала Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України (СБУ).

Про це стало відомо під час трансляції телеканалу Рада.

«За» звільнення Малюка проголосувало 235 народних обранців. Раніше стало відомо про звільнення Михайла Федорова та Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вранці 13 січня все ж переглянув своє попереднє рішення та підтримав відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Минулого тижня голова Служби безпеки України Василь Малюк погодився залишити посаду після анонсу ротацій керівників усіх правоохоронних органів президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялось, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення нібито наполягав на відставці глави Служби безпеки України Василя Малюка.

