Швеція направила військових до Гренландії на запит Данії

Офіцери збройних сил Швеції сьогодні прибувають до Гренландії. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Швеція направила своїх військовослужбовців до Гренландії на прохання Данії.

Про це у середу, 14 січня, повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі X.

За його словами, офіцери Збройних сил Швеції вже прибувають до Гренландії та долучаться до багатонаціональної групи країн-союзників.

«Вони входять до складу групи з декількох країн-союзників. Разом вони готуватимуть майбутні етапи в рамках данських навчань Operation Arctic Endurance», — пояснив очільник шведського уряду.

США та Гренландія

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Також заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Водночас сама Гренландія неодноразово наголошувала, що не має наміру ставати частиною Сполучених Штатів. А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

Крім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії з метою зміцнення безпеки в Арктичному регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північноатлантичний альянс стане ефективнішим, якщо Гренландія перебуватиме під контролем Сполучених Штатів.