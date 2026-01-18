Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Віталій Кім заявив, що після звільнення Андрія Єрмака позиції Володимира Зеленського покращилися, фото з сайту: Главред

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що після звільнення Андрія Єрмака позиції президента України Володимира Зеленського «значно покращилися».

Про це він розповів в інтервʼю Наталії Мосейчук.

Водночас він заявив, що Володимир Зеленський «пожертвував особистим життям заради країни».

— На мою думку, він пожертвував собою заради країни. Тобто не особистого життя. Ця робота не дається безкоштовно, вона відбувається за рахунок здоров’я та власних інтересів. Водночас я вважаю, що після звільнення Єрмака (колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, – прим.) та взяття курсу на мирний трек його позиції значно покращилися, — сказав Віталій Кім.

Володимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби президента

Він додав, що залучення до команди Кирила Буданова та Михайла Федорова ще більше зміцнить напрямок, який обрав президент.

— Зараз він залучив до команди Кирила Олексійовича Буданова та Михайла Федорова, ключових людей із позитивним рейтингом і довірою людей на ключові посади у себе в команді. На мою думку, це ще більше посилить і зміцнить напрямок, який він обрав. Він до кінця буде добивати все для країни. І в нього немає іншого шляху, — резюмував Віталій Кім.

