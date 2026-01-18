 Віталій Кім: Після звільнення Єрмака позиції Зеленського покращилися

  неділя

    18 січня, 2026

Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Віталій Кім заявив, що після звільнення Андрія Єрмака позиції Володимира Зеленського покращилися, фото з сайту: ГлавредВіталій Кім заявив, що після звільнення Андрія Єрмака позиції Володимира Зеленського покращилися, фото з сайту: Главред

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що після звільнення Андрія Єрмака позиції президента України Володимира Зеленського «значно покращилися».

Про це він розповів в інтервʼю Наталії Мосейчук.

Водночас він заявив, що Володимир Зеленський «пожертвував особистим життям заради країни».

— На мою думку, він пожертвував собою заради країни. Тобто не особистого життя. Ця робота не дається безкоштовно, вона відбувається за рахунок здоров’я та власних інтересів. Водночас я вважаю, що після звільнення Єрмака (колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, – прим.) та взяття курсу на мирний трек його позиції значно покращилися, — сказав Віталій Кім.

Володимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби президентаВолодимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби президента

Він додав, що залучення до команди Кирила Буданова та Михайла Федорова ще більше зміцнить напрямок, який обрав президент.

— Зараз він залучив до команди Кирила Олексійовича Буданова та Михайла Федорова, ключових людей із позитивним рейтингом і довірою людей на ключові посади у себе в команді. На мою думку, це ще більше посилить і зміцнить напрямок, який він обрав. Він до кінця буде добивати все для країни. І в нього немає іншого шляху, — резюмував Віталій Кім.

Нагадаємо, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував перспективи участі військових у виборах та політичному житті країни. Він наголосив, що військовий досвід не завжди означає готовність до керівних державних посад.

