 Віталій Кім про військових на можливих виборах

«Якщо в тебе форма і ти воював, це не означає, що ти маєш навички керувати», — Кім про перспективи військових у владі

Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВісті

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував перспективи участі військових у виборах та політичному житті країни. Він наголосив, що військовий досвід не завжди означає готовність до керівних державних посад.

Про це він розповів в ефірі програми «Newsмейкер».

За словами Віталія Кіма, близько третини громадян можуть віддати на виборах голоси за військових, адже суспільство пов’язане з війною, і за участі захисників України було реалізовано багато важливих рішень.

Він підкреслив, що серед військових є фахівці, здатні обіймати топкерівні посади. Однак додає, що не кожен, хто має бойовий досвід, автоматично володіє необхідними управлінськими навичками.

«У військових є фахівці, які зможуть бути топ-керівниками державними. Але це не всі. Якщо в тебе форма і ти воював, це не означає, що ти маєш навички та знання для того, щоб керувати чимось. Хоробрість — це лише частина необхідного, щоб досягати успіху. Тому я висловлювався, щоб було менше цього популізму: «А я воював, а я маю більше прав»», — пояснив Віталій Кім.

За прогнозом Віталія Кіма, у можливому розподілі підтримки громадян між цивільними та військовими кандидатами переважатиме цивільна складова: приблизно 70% – за цивільних та 30% – за військових.

«Я думаю, що буде десь 70 на 30 — 70% цивільних, 30% військових», — резюмував він.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що не розглядає для себе участь у президентських виборах, а серед пріоритетів у політиці назвав завершення судової реформи та відбудову півдня.

Також повідомлялося, що роботу над текстом законопроєкту про вибори в умовах воєнного стану планують завершити до кінця лютого. Водночас референдум про схвалення мирної угоди можуть провести одночасно з президентськими виборами.

Окремо він зазначив, що у робочій групі також обговорюють можливість гібридного або онлайн-голосування, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, однак остаточних рішень із цього питання наразі немає.

Також президент країни Володимир Зеленський заявив, що Україна планує винести мирну угоду з двадцяти пунктів на затвердження Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум.

Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

