«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Володимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби президентаВолодимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби президента

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що якби всі працювали «так само як він був би порядок у регіонах».

Про це він розповів в інтервʼю Наталії Мосейчук.

— Якби до мене не ставились, але одного разу президент при мені сказав: «Якби всі були такі, як ти, у мене взагалі був би порядок у регіонах». Тому можна любити не любити, але якщо людина працює на своєму місці, то чому б ні, — сказав Віталій Кім.

Крім того, на запитання журналістки, чи обмежуються його амбіції Миколаївщиною, Віталій Кім відповів, що ні.

— Навряд чи. Але я люблю складні, майже неможливі завдання, як антикризовий менеджер. Але тільки тоді, коли розумієш строки, задачу і маєш потрібні інструменти. Тому амбіції заради амбіцій — ні, але якщо з’явиться можливість і ресурси щось змінити, то обов’язково, — резюмував Віталій Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім заявив, що після звільнення Андрія Єрмака позиції президента України Володимира Зеленського «значно покращилися». Водночас він заявив, що Володимир Зеленський «пожертвував особистим життям заради країни».

Крім того, Віталій Кім прокоментував перспективи участі військових у виборах та політичному житті країни. Він наголосив, що військовий досвід не завжди означає готовність до керівних державних посад.

