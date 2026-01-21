Майже ₴2 млн штрафів: в НАЗК розповіли про фінансові порушення у звітах партій за 2025 рік

НАЗК виявило фінансові порушення майже в кожному третьому звіті політичних партій. Ілюстративне фото: УНІАН

У 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало порушення у звітах політичних партій майже у кожному третьому випадку. Загалом порушення виявили у 279 звітах, з них у 100 — фінансові.

В агентстві зазначили, що порівняно з 2024 роком кількість порушень суттєво зменшилася.

Протягом 2025 року НАЗК склало 732 протоколи про адміністративні правопорушення. За результатами їх розгляду ухвалено 582 рішення, у 72% випадків — із накладенням штрафів або конфіскацією внесків. Загальна сума штрафів перевищила 1,8 мільйона гривень, ще майже 151 тисячу гривень конфіскували, як незаконні внески на підтримку партій.

Реклама

Для порівняння, у 2024 році НАЗК виявило порушення у 724 звітах політичних партій, з яких фінансові порушення були зафіксовані у 221 звіті. Тоді ж склали 609 адмінпротоколів.

Крім того, у 2025 році агентство направило до правоохоронних органів п’ять повідомлень про можливі кримінальні правопорушення та винесло один припис.

Також в НАЗК забезпечували розподіл державного фінансування політичних партій на суму понад 768 мільйонів гривень. Найбільше коштів отримала партія «Слуга народу» — 519,6 мільйони гривень, «Європейська солідарність» — 150 мільйонів гривень, «Батьківщина» — 98,6 мільйона гривень. Водночас фінансування не здійснювалося для партії «Опозиційна платформа — За життя» через заборону її діяльності та для партії «Голос» у зв’язку з призупиненням і зупиненням фінансування.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції, під час повних перевірок декларацій, виявило порушення на 430 мільйони гривень. На Миколаївщині неточності знайшли у 8 із 17 декларацій — це 47%.