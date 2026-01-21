 НАЗК виявило фінансові порушення майже в кожному третьому звіті політичних партій

  • середа

    21 січня, 2026

  • -0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -0.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже ₴2 млн штрафів: в НАЗК розповіли про фінансові порушення у звітах партій за 2025 рік

НАЗК виявило фінансові порушення майже в кожному третьому звіті політичних партій. Ілюстративне фото: УНІАННАЗК виявило фінансові порушення майже в кожному третьому звіті політичних партій. Ілюстративне фото: УНІАН

У 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало порушення у звітах політичних партій майже у кожному третьому випадку. Загалом порушення виявили у 279 звітах, з них у 100 — фінансові.

В агентстві зазначили, що порівняно з 2024 роком кількість порушень суттєво зменшилася.

Протягом 2025 року НАЗК склало 732 протоколи про адміністративні правопорушення. За результатами їх розгляду ухвалено 582 рішення, у 72% випадків — із накладенням штрафів або конфіскацією внесків. Загальна сума штрафів перевищила 1,8 мільйона гривень, ще майже 151 тисячу гривень конфіскували, як незаконні внески на підтримку партій.

Реклама

Для порівняння, у 2024 році НАЗК виявило порушення у 724 звітах політичних партій, з яких фінансові порушення були зафіксовані у 221 звіті. Тоді ж склали 609 адмінпротоколів.

Крім того, у 2025 році агентство направило до правоохоронних органів п’ять повідомлень про можливі кримінальні правопорушення та винесло один припис.

Також в НАЗК забезпечували розподіл державного фінансування політичних партій на суму понад 768 мільйонів гривень. Найбільше коштів отримала партія «Слуга народу» — 519,6 мільйони гривень, «Європейська солідарність» — 150 мільйонів гривень, «Батьківщина» — 98,6 мільйона гривень. Водночас фінансування не здійснювалося для партії «Опозиційна платформа — За життя» через заборону її діяльності та для партії «Голос» у зв’язку з призупиненням і зупиненням фінансування.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції, під час повних перевірок декларацій, виявило порушення на 430 мільйони гривень. На Миколаївщині неточності знайшли у 8 із 17 декларацій — це 47%.

Останні новини про: НАЗК

Старосту з Миколаївщини оштрафували за недостовірну декларацію, — НАЗК
У майже половині перевірених декларацій посадовців Миколаївщини знайшли неточності
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації
Реклама
Читайте також:
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: НАЗК

Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації
У майже половині перевірених декларацій посадовців Миколаївщини знайшли неточності
Старосту з Миколаївщини оштрафували за недостовірну декларацію, — НАЗК

Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня

Ірина Олехнович

Комісія міськради не підтримала нову структуру з окремим підрозділом охорони культурної спадщини

Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво