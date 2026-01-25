Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Депутат від «Пропозиції» Федір Панченко. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко заявив, що команда представників партії «Батьківщина» та колишню депутатку обласної ради Світлану Федорову «натравили» на нього «Миколаївобленерго», через що частина мікрорайону Соляних залишилася без світла.

Про це він розповів у відео на своїй сторінці в Instagram, пишуть «МикВісті».

За словами Федора Панченка, через несправність у частині будинків в мікрорайоні Соляних не вимикали електроенергію протягом 10 діб.

Реклама

— У нас в половини Соляних, це десь 8-9 тисяч людей привалило щастя: нас десь 10 днів не вимикали від електрики. Щось зламалось в «Миколаївобленерго». Тому 10 днів ми були зі світлом постійно, — розповів Федір Панченко.

Депутат заявив, що одразу після цього невідомі почали поширювати інформацію, що це саме він «домовився» не вимикати цю частину мікрорайону, адже він нібито проживає на цій частині території. .

— Звичайно хотілося б сказати «так», це через мене в нас світло є. Але я одразу чесно зізнався, що це не моя заслуга. У мене була «чуйка», що таку дурню розповідати можуть не лише люди, а й хтось спеціально таке каже, — зазначив Федір Панченко.

За його словами, на наступний день «потужна команда» представників партії «Батьківщина» разом із Світланою Федоровою почали фотографувати будинки зі світлом в мікрорайоні Соляні, в яких нібито живе депутат, й повідомили, що беруть ситуацію на контроль.

Через це, як заявив Федір Панченко, «Миколаївобленерго» «терміново полагодило своє обладнання, щоб відключити половину району».

— Кумедно, вони цілий день лагодили обладнання, не щоб дати світло, а щоб його відключити! І дійсно, ввечері вимикають весь район, а вночі вимикають нафіг все місто, — заявив депутат.

Він впевнений, що в цих депутатів є вплив на відключення світла.

— Я розумію, у цих хлопців налагоджені й є якісь важелі кого, як і коли вимикати... Ну окей, мені не дуже погано, але є люди, якім гірше, ніж мені, — заявив він.

У підсумку депутат заявив, що вимагатиме пояснень від «Миколаївобеленерго», як трапилася така ситуація та «готовий поблагати», аби світло знову увімкнули в мікрорайоні.

— Увімкніть будь-ласка світло, — додав наприкінці депутат.

Зазначимо, що наразі ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що за найгіршого сценарію світло у місті можуть давати до двох годин на добу.

Він також пояснив, що наразі діють аварійні відключення світла, оскільки енергетики працюють над ремонтом підстанцій.

Водночас в «Миколаївобленерго» ввели графіки відключення електроенергії й у неділю, 25 січня. За попереднім прогнозом миколаївські споживачі будуть без світла до 18 годин, проте фактичні відключення можуть тривати ще довше, заважаючи на постійні оновлення від «Укренерго».