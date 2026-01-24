Якими будуть відключення світла 25 січня у Миколаєві та області: графік

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Житловий будинок у вечірній час у Миколаєві, фото «МикВісті»

В «Миколаївобленерго» опублікували попередні графіки відключення електроенергії у неділю, 25 січня.

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59, повідомили у «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

1.2 – 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

2.1 – 00:00 - 02:30; 06:00 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

2.2 – 02:30 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

3.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

3.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

4.1 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:00;

4.2 – 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

5.1 – 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

5.2 – 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

6.1 – 00:00 - 02:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

6.2 – 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 22:30.

Там також додали, що за цим посиланням «жовті» години на графіку означають час включення або відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.

В «Миколаївобленерго» попередили, що ситуація може «динамічно змінюватися» та закликали слідкувати за актуальною інформацію за посиланням.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

