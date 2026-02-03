Зеленський: Україна підтримає деескалацію та чекатиме сигналів від Росії на переговорах

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає деескалацію та чекатиме сигналів від Росії на переговорах. Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів за участі делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі сторони зосередяться на обговоренні інформації, з якою повернеться російська делегація. Україна, зі свого боку, готова підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на деескалацію.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа у Києві разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, цитує «Укрінформ».

За словами Володимир Зеленського, Україна підтримає деескалаційні кроки у разі відповідних пропозицій з боку США. Він також зазначив, що російська делегація мала поїхати на переговори, розуміючи позицію України та Сполучених Штатів, а нині повертається з певними сигналами від свого керівництва.

— Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком. І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони, — сказав президент.

Зеленський додав, що перебуватиме на постійному зв’язку з українською делегацією та особисто дізнається про результати контактів із російською стороною.

— Ми домовились з нашою командою, що я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються. Почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, — зазначив він.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів делегацій України, США та Росії планували провести 1 лютого, однак його перенесли на 4–5 лютого. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Російську сторону на переговорах робочої групи з безпеки в Абу-Дабі представлятиме делегація на чолі з керівником ГРУ РФ Ігорем Костюковим.

Раніше президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної групи повідомляв, що наступні тристоронні зустрічі заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.