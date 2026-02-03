Зеленський: Україна підтримає деескалацію та чекатиме сигналів від Росії на переговорах
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів за участі делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі сторони зосередяться на обговоренні інформації, з якою повернеться російська делегація. Україна, зі свого боку, готова підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на деескалацію.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа у Києві разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, цитує «Укрінформ».
За словами Володимир Зеленського, Україна підтримає деескалаційні кроки у разі відповідних пропозицій з боку США. Він також зазначив, що російська делегація мала поїхати на переговори, розуміючи позицію України та Сполучених Штатів, а нині повертається з певними сигналами від свого керівництва.
— Безумовно, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Це раз. Друга історія: наша команда буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, до свого лідера і повернеться зараз з якимось фідбеком. І, в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони, — сказав президент.
Зеленський додав, що перебуватиме на постійному зв’язку з українською делегацією та особисто дізнається про результати контактів із російською стороною.
— Ми домовились з нашою командою, що я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються. Почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, — зазначив він.
Як повідомлялося, другий раунд переговорів делегацій України, США та Росії планували провести 1 лютого, однак його перенесли на 4–5 лютого. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Російську сторону на переговорах робочої групи з безпеки в Абу-Дабі представлятиме делегація на чолі з керівником ГРУ РФ Ігорем Костюковим.
Раніше президент Володимир Зеленський після доповіді переговорної групи повідомляв, що наступні тристоронні зустрічі заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.
Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.
Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.
