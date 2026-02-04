Умєров: українська делегація готує доповідь Зеленському за підсумками першого дня переговорів в Абу-Дабі

Українська делегація в Абу-Дабі 4 лютого. Фото: Рустем Умєров

Українська делегація за підсумками першого дня тристоронніх переговорів з Росією та США в Абу-Дабі підготує доповідь для президента Володимира Зеленського. Наступна зустріч запланована вже завтра, 5 лютого.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, навіть після основної тристоронньої зустрічі переговорили продовжилися у форматі роботи тематичних груп.

«Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському», — наголосив секретар РНБО.

Зазначимо, до складу української делегації, окрім самого Рустема Умєрова, увійшли також Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Вадим Скібіцький та Олександр Бевз.

Американську сторону на консультаціях представили Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич.

Рустем Умєров також заявив,що«російська сторона була представлена на високому військовому рівні».

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.