 Повна окупація Донбасу коштуватиме росіянам щонайменше 2 роки та 800 тисяч загиблих військових, — Зеленський

Володимир Зеленський на конференції. Фото: МикВістіВолодимир Зеленський на конференції. Фото: МикВісті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повної окупації сходу України Росії знадобиться щонайменше два роки та вона може втратити до 800 тисяч військових.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2, цитує Le Monde.

За словами президента, Росія прагне, аби Україна залишила весь Донбас, однак із початку повномасштабної війни російські війська не досягли вирішальних перемог. Водночас українська сторона, за його словами, розуміє, яку ціну російська армія платить за просування.

«Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. З початку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. А ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну російська армія платить за кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують людей, які гинуть», — наголосив Володимир Зеленський.

На його думку, спроба повністю окупувати схід України може коштувати Росії до 800 тисяч загиблих військових і триватиме щонайменше два роки. При цьому просування, за словами президента, буде дуже повільним.

Президент також прокоментував можливість замороження війни. Він зазначив, що навіть збереження Україною нинішніх позицій у такому випадку вже буде значною поступкою.

«Росіянам потрібна перерва. Якщо ми говоримо про демілітаризовану зону, ми повинні мати контроль над нашою частиною», — додав Володимир Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що припинення бойових дій є головним завданням для України, а мир може бути досягнутий уже протягом року за умови активних переговорів і дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.

