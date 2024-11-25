На розвиток бізнесу: ₴18 млн грн отримали ветерани та родини військових Одещини

Гранти для ветеранів на відкриття власної справи. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Понад 18 мільйонів гривень отримали ветерани та члени сімей учасників бойових дій Одещини на розвиток бізнесу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під час обговорення питань працевлаштування ветеранів на платформі «Діалог влади та бізнесу».

За його словами, завдяки програмі «Гранти для ветеранів та членів їх сімей» в регіоні працює 37 ветеранських бізнесів.

«На Одещині ветерани-підприємці відкрили власні кавʼярні, кафе, копіцентри ті інші види бізнесу», — повідомив він.

Крім того, він зазначив, що наразі більше двох тисяч вакансій наявні в базі служби зайнятості.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні почав працювати перший ветеранський хаб, де військові зможуть отримати підтримку з оформлення документів, психологічну допомогу та консультації з різних питань.