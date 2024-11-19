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У Херсоні відкрили перший ветеранський хаб

У Херсоні почав працювати перший ветеранський хаб, де військові зможуть отримати підтримку з оформлення документів, психологічну допомогу та консультації з різних питань.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як зазначає Олександр Прокудін, хаб створений спільно з Міністерством у справах ветеранів України.

«Тут Захисники й Захисниці можуть отримати необхідну підтримку: від психологічної допомоги до оформлення пільг і консультацій із будь-яких інших питань», — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, в Будинку офіцерів флоту (ДОФ) у Миколаєві відкрили виставку, присвячену 1000-му дню повномасштабної війни в Україні. На виставці представлені особисті речі полонених та безвісти зниклих військових, а також експонати, що відображають будні українців у часи війни.

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