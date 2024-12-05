Відбудова ліцею №60 у Миколаєві: наразі виконано 15% робіт

Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, липень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на листопад 2024 року зруйнований корпус Миколаївського ліцею №60 у Варварівці відбудовано на 15%. Роботи розпочались влітку поточного року.

Про це свідчить звіт щодо використання виділених коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію десяти проєктів у Миколаївській області, що є у розпорядженні «МикВісті».

Наразі з 75,6 мільйона гривень, виділених з державного бюджету, витрачено 19,5 мільйона гривень.

При цьому залишок невикористаних станом на 31 грудня 2024 року коштів, які цьогоріч виділили з держбюджету на реалізацію проєктів на Миколаївщині повернуться у держбюджет.

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Підрядник, уточнюється у документі, виконав демонтажні роботи, розробку грунту котловану, бетонну підготовку, залив фундаментну плиту та змурував фундаментні блоки, зробив монолітний пояс та залив плиту перекриття. Також він вже придбав ліфтове обладнання та септик.

Більше про відбудову навчального закладу читайте у матеріалі «МикВісті»: «Зруйнована ціла історія». Якою буде доля миколаївського ліцею №60?

Відбудова ліцею №60

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.