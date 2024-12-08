Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт

Наслідки обстрілу Баштанської лікарні. Фото: Суспільне Миколаїв

Станом на листопад 2024 року реконструкцію будівлі поліклініки Баштанської багатопрофільної лікарні виконано на 10%, а лікувального корпусу – на 12%.

Про це свідчить звіт щодо використання виділених коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію десяти проєктів у Миколаївській області, що є у розпорядженні «МикВісті».

У будівлі поліклініки підрядник виконав земляні роботи по улаштуванню котлованів, ущільнення грунту щебенем та бетонну підготовку, залив фундаментну плиту. Наразі з 146,3 мільйона гривень, виділених з державного бюджету, підряднику сплатили вже 32,5 мільйона гривень. А виконано робіт на 13 мільйонів гривень.

Водночас у будівлі лікувального корпусу підрядник виконав земляні роботи по улаштуванню котлованів, ущільнення грунту щебенем та бетонну підготовку, залив фундаментну плиту та бетонні колони. Наразі з 104,7 мільйона гривень, виділених з державного бюджету, підряднику сплатили вже 35,7 мільйона гривень. А виконано робіт на 8,7 мільйона гривень.

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При цьому залишок невикористаних станом на 31 грудня 2024 року коштів, які цьогоріч виділили з держбюджету на реалізацію проєктів на Миколаївщині повернуться у держбюджет.

Відновлення Баштанської лікарні після обстрілу

Як відомо, Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ОВА в кінці серпня 2024 року уклав два договори на реконструкцію будівель Баштанської багатопрофільної лікарні.

До цього ОВА вже оголошувала тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу та будівлі поліклініки Баштанської багатопрофільної лікарні у 2023 році. Тоді загальна сума робіт складала 311 мільйонів гривень. Однак журналісти з’ясували, що ціни будівельних матеріалів виявились вищими за ринкові, а Державна аудиторська служба України провела перевірку.

Під ракетний удар багатопрофільна лікарня у Баштанці потрапила 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля поліклініки, частково пошкоджені два відділення лікарні.

Миколаївська ОВА оголосила тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139,7 мільйона гривень. Раніше також оголошували тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.

У червні 2023 року Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу лікарні у Баштанці 45,3 мільйона гривень. Ще 86,8 мільйона гривень планувалося спрямувати на відбудову поліклініки.

Згодом га відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні у 2024 році уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.

Загалом на реконструкцію лікарні у Баштанці Миколаївська ОВА мала витратити 311 мільйонів гривень, але ціни будматеріалів виявились вищими за ринкові ціни.

Водночас завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.