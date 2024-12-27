Антон Табунщик взяв участь у стратегічній сесії Міністерства розвитку громад та територій. Фото: Антон Табунщик

Сьогодні, 27 грудня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у стратегічній сесії під головуванням заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Він зазначив, що під час сесії йшлося про розвиток Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

«Як віце-президент УАРОР з питань розвитку та інфраструктури можу сказати, що південні області зробили багато для подолання наслідків збройної агресії рф. Йдеться не лише про розмінування територій, відновлення транспортних ланцюгів, а про розвиток областей у всіх інших можливих сферах», — пише Антон Табунщик.

Миколаївщину представили разом із заступником начальника Миколаївської ОВА Миколою Маріновим. Говорили про переваги нашої області — транспортний хаб, зелена енергетика, сільське господарство, суднобудування та туристичні можливості. Проте наразі перед Миколаївщиною стоять виклики, що уповільнюють подальший розвиток. Це релокація бізнесу, міграція населення через підвищену небезпеку, бойові дії та окуповані території, замінованість земель тощо.

Антон Табунщик взяв участь у стратегічній сесії Міністерства розвитку громад та територій. Фото: Антон Табунщик Стратегічна сесія Міністерства розвитку громад та територій. Фото: Антон Табунщик

Крім цього, представили стратегічне бачення. Зміни до проєкту стратегії розвитку на 2020-2027 роки будуть винесені на розгляд депутатів на сесію обласної ради. Вони передбачатимуть підтримку підприємництва, розвиток партнерств, підтримка індустріальних парків, розвиток туристичної індустрії, інфраструктури, покращення усіх видів послуг, створення нових виробництв, а також перспективи смарт-спеціалізації тощо саме в умовах сьогодення.

«Миколаївщина має високий потенціал. Ми маємо багато планів з розвитку області і поки війна триває, і після нашої перемоги. Тож, будемо продовжувати роботу у цьому напрямку!», — додав голова Миколаївської обласної ради.

Стратегічна сесія Міністерства розвитку громад та територій. Фото: Антон Табунщик

Стратегічна сесія Міністерства розвитку громад та територій. Фото: Антон Табунщик

Стратегічна сесія Міністерства розвитку громад та територій. Фото: Антон Табунщик

Нагадаємо, у листопаді відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які мають проблеми зі здоровʼям або опинилися в скрутному становищі через непередбачені обставини.