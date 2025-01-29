Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві, фото «МикВісті»

Ще дев’ять нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку мають надійти до Миколаєва у травні 2025 року.

Про це повідомив заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства 28 січня, пишуть «МикВісті».

Депутатам пропонують затвердити договір гранту, який вже був укладений 27 грудня 2024 року між комунальним підприємством «Миколаївелектротранс», Миколаївською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку.

— Цей грант ми затверджуємо для поставки 9 тролейбусів з автономним ходом, які після завтердження міською радою до кінця травня вже будуть поставлені до Миколаєва. Договір вже підписаний, тепер його треба лише затвердити. Маршрути розробляються, — сказав Олег Кукса.

Комісія з питань ЖКГ підтримала цей проєкт рішення, далі це питання розгляне сесія міської ради.

Нагадаємо, що загалом за 2024 рік українські міста отримали всього 34 тролейбуси. А більшість нових тролейбусів отримав Миколаїв — 19 одиниць, що були спільно профінансовані Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та урядом Данії.

Перші три тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів прибули до Миколаєва у квітні 2024 року.

Згодом стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» планує придбати ще 9 тролейбусів з автономним ходом за грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку.