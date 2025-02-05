  • середа

    5 лютого, 2025

  • 1.1°
    Слабкі снігові опади

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • 1.1° Слабкі снігові опади

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївському будівельному коледжі облаштують укриття за ₴7 млн

В одному з корпусів Миколаївського фахового будівельного коледжу облаштують укриття. На створення безпечного простору площею близько 700 м² благодійний фонд Solidarity виділить сім мільйонів гривень.

Як повідомили в пресслужбі фонду, за ці кошти закуплять будівельні матеріали та оплатять підрядні роботи. В укритті встановлять сучасну систему вентиляції, а також відремонтують санвузли з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

Делегація оглядає укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд SolidarityДелегація оглядає укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд Solidarity
Делегація оглядає укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд SolidarityДелегація оглядає укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд Solidarity
Підписання Меморандуму в рамках якого, облаштують укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд SolidarityПідписання Меморандуму в рамках якого, облаштують укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд Solidarity

«Ми завжди наголошуємо, що разом ми — сила. Тож маємо об'єднати всі зусилля, щоб студенти якнайшвидше повернулися до безпечного офлайн-навчання в стінах Миколаївського будівельного коледжу. Команда нашого благодійного фонду дуже цінує можливість долучитися до спільної реалізації цього проєкту та бути корисними на шляху до відбудови України», — зазначив голова Solidarity Матьйо-Марі Арден

В свою чергу ректор КНУБА Олексій Дніпров підкреслив важливість проєкту для освітнього процесу.

«Особливо цінним для університету зараз є проєкт у Миколаєві, над яким ми розпочали співпрацю. Після завершення запланованих робіт укриття стане придатним для тривалого перебування в ньому, комфортним для навчання та роботи. Це дасть нам можливість відновити в коледжі навчальний процес в офлайн-форматі», — сказав він.

Слід зазначити, що 31 жовтня 2024 року у рамках Першої міжнародної конференції «Миколаїв — місто на хвилі», Фонд підписав Меморандуми про співпрацю з Миколаївською ОВА та мерією. В рамках яких заплановали також відремонтувати мистецький ліцей-інтернат в Миколаївській області та допомагати у відновленні житлового фонду.

Останні новини про: Відбудова

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто
Європейський банк розглядає дві можливості допомоги Миколаєву з житлом: відбудова зруйнованого або будівництво соціального
Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні
Реклама

Читайте також:

новини

У дитячому містечку «Казка» досі не огородили небезпечний вхід, який покрився тріщинами та осипається

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська область перша за приростом надходжень податку на зарплати від бізнесу

Катерина Середа
новини

У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Департаменту енергетики Миколаєва знадобилось 5 років, щоб доробити укоси майже в сотні будинках після заміни вікон

Аліна Квітко

Останні новини про: Відбудова

Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні
Європейський банк розглядає дві можливості допомоги Миколаєву з житлом: відбудова зруйнованого або будівництво соціального
Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

У дитячому містечку «Казка» досі не огородили небезпечний вхід, який покрився тріщинами та осипається

26 хвилин тому

Через мобілізацію у Миколаєві затягується будівництво колумбарію на Мішковському кладовищі

Головне сьогодні