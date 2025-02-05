У Миколаївському будівельному коледжі облаштують укриття за ₴7 млн

В одному з корпусів Миколаївського фахового будівельного коледжу облаштують укриття. На створення безпечного простору площею близько 700 м² благодійний фонд Solidarity виділить сім мільйонів гривень.

Як повідомили в пресслужбі фонду, за ці кошти закуплять будівельні матеріали та оплатять підрядні роботи. В укритті встановлять сучасну систему вентиляції, а також відремонтують санвузли з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

Делегація оглядає укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд Solidarity Делегація оглядає укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд Solidarity Підписання Меморандуму в рамках якого, облаштують укриття в Миколаївському будівельному коледжі. Фото: Фонд Solidarity

«Ми завжди наголошуємо, що разом ми — сила. Тож маємо об'єднати всі зусилля, щоб студенти якнайшвидше повернулися до безпечного офлайн-навчання в стінах Миколаївського будівельного коледжу. Команда нашого благодійного фонду дуже цінує можливість долучитися до спільної реалізації цього проєкту та бути корисними на шляху до відбудови України», — зазначив голова Solidarity Матьйо-Марі Арден.

В свою чергу ректор КНУБА Олексій Дніпров підкреслив важливість проєкту для освітнього процесу.

«Особливо цінним для університету зараз є проєкт у Миколаєві, над яким ми розпочали співпрацю. Після завершення запланованих робіт укриття стане придатним для тривалого перебування в ньому, комфортним для навчання та роботи. Це дасть нам можливість відновити в коледжі навчальний процес в офлайн-форматі», — сказав він.

Слід зазначити, що 31 жовтня 2024 року у рамках Першої міжнародної конференції «Миколаїв — місто на хвилі», Фонд підписав Меморандуми про співпрацю з Миколаївською ОВА та мерією. В рамках яких заплановали також відремонтувати мистецький ліцей-інтернат в Миколаївській області та допомагати у відновленні житлового фонду.