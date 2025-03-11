Первомайський ліцей отримав грант €3 тисячі на спортивне обладнання

Вручення гранту в рамках проєкту. Фото: Первомайський ліцей «Лідер»

Первомайський ліцей «Лідер» на Миколаївщині виграв грант три тисячі євро на закупівлю сучасного спортивного обладнання.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки України, проєкт реалізується в межах програми благодійного фонду savED спільно з МОН та за підтримки міжнародної організації Finn Church Aid Ukraine (FCA). В ньому взяли участь 30 українських ліцеїв.

Первомайський ліцей представив проєкт «Здорова молодь — здорова нація», для покращення фізичного й ментального здоров'я учнів та вчителів. Слід відмітити, що заклад також є амбасадором реформи старшої школи.

«Програма для освітніх управлінців дала нам цінні інструменти для впровадження реформи старшої школи, а отриманий грант дасть нам можливість зробити навчання комфортнішим, заохотити молодь до фізичної активності й створити спортивний простір для всіх жителів громади. Особливо цінним було спілкування з колегами з інших шкіл-амбасадорів, обмін досвідом та підтримка одне одного під час підготовки до пілотування», — поділилася враженнями директорка Первомайського ліцею Наталія Качура.

Зазначається, що цьогоріч пілотні ліцеї також отримають субвенцію НУШ на обладнання для навчальних кабінетів, на що передбачено 500 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що ще два ліцеї на Миколаївщині долучаться до експериментального проєкту Міністерства освіти і науки України, спрямованого на посилення безпеки в навчальних закладах.