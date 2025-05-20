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На Вознесенщині створять ярмаркову площу, де селяни продаватимуть свою продукцію

Делегації Вознесенська та Данії. Фото: Вознесенська міська радаДелегації Вознесенська та Данії. Фото: Вознесенська міська рада

У селі Ракове, що на Вознесенщині, облаштують нову ярмаркову площу. Її створять у співпраці з Данською радою у справах біженців.

Як повідомили у Вознесенській міській раді, днями підписали відповідний меморандум.

Зазначається, що під час першої робочої зустрічі, яка відбулася у квітні, презентовали концепцію нового місця для торгівлі. На території планується розмістити торговельні мафи, де мешканці сіл Ракове та Новогригорівка зможуть продавати продукцію власного виробництва.

«Це не просто площа — це крок до економічної стійкості громади. І ми раді, що поруч із нами на цьому шляху — надійний партнер Данська рада у справах біженців», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що поліцейські відділки у восьми прифронтових громадах Миколаївщини отримали сучасне оснащення, яке дозволить працювати під час блекаутів. Проєкт реалізували за підтримки Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. 

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