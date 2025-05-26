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В Одесі відкриють медичний центр, який фінансуватиметься з бюджету Маріуполя

Медичний хаб, який відкрили у Дніпрі. Фото: d1.uaМедичний хаб, який відкрили у Дніпрі. Фото: d1.ua

В Одесі відкриють медичний центр, який фінансуватиметься з бюджету Маріуполя. Тут працюватиме 28 медичних працівників, які виїхали з Донеччини.  

Про це повідомили у преслужбі Одеської міської ради. 

Зазначається, що у місті проживає велика маріупольська громада, для якої Одеса стала другим домом.

За результатами зустрічі мерів Одеси та Маріуполя, Геннадія Труханова та Вадима Бойченка, повідомили, що на першому етапі заклад надаватиме первинну медичну допомогу та діагностичні послуги. У перспективі передбачається  впровадження реабілітаційних програм.

Вадим Бойченко зазначив, що подібні медичні центри вже відкриті у Львові, Дніпрі, Києві та Рівному.

Нагадаємо, що у Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію. 

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