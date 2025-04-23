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Новий інструмент підтримки переселенців: як працює «Картка херсонця»

У Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям. Фото: Херсонська ОВАУ Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям. Фото: Херсонська ОВА

У Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Зазначається, що власники картки зможуть отримувати безкоштовні послуги у гуманітарних центрах, які працюють у різних регіонах України. Йдеться, зокрема, про гуманітарну, медичну, соціальну, юридичну допомогу.

За словами Прокудіна, наразі обласна влада працює над розширенням переліку послуг та залученням партнерського бізнесу, щоб власники карток могли отримувати знижки на товари й сервіси.

— Нині працюємо над розширенням переліку послуг та залученням локального бізнесу в інших регіонах, аби херсонці мали змогу отримувати знижки на товари й послуги від партнерів. Поспілкувався з мешканцями нашої області, які нині мешкають у Миколаєві. Важливо, що люди допомагають один одному та не втрачають зв'язок з Херсонщиною, — розповів Олександр Прокудін

У Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям. Фото: Херсонська ОВАУ Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям. Фото: Херсонська ОВА
У Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям. Фото: Херсонська ОВАУ Миколаєві передали перші 20 «Карток херсонця» переселенцям. Фото: Херсонська ОВА

Він зазначив, що до гуманітарного центру Херсонщини у Миколаєві вже звернулися понад 6 тисяч людей. 

Детальну інформацію про отримання «Картки херсонця» можна дізнатися через чат-бот або зателефонувавши фахівцям обласного контакт-центру: 0800 101 102 або 0800 330 951.

Нагадаємо, в Миколаївській області станом на грудень 2024 року проживає близько 100 тисяч вимушених переселенців. Основну їх частину становлять жителі Херсонської області.

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