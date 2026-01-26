В Україні запрацювала перша лабораторія для досліджень зразків з Антарктики

В Україні запрацювала перша лабораторія полярної біології. Фото: НАНЦ

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) відкрив першу в Україні лабораторію полярної біології. Це дозволить науковцям проводити повний цикл досліджень: від відбору зразків в Антарктиці до їхнього детального аналізу вже в Україні.

Про це повідомили в Центрі.

Зазначається, що раніше частина біологічних робіт виконувалася безпосередньо на станції «Академік Вернадський» або на борту криголама «Ноосфера». Однак для глибшого аналізу зразки доводилося розвозити по різних установах або відправляти за кордон. Тепер НАНЦ має власну сучасну базу, повністю пристосовану до потреб полярної біології.

«Звісно ж, під час війни ніхто не став би витрачати кошти на будівництво: лабораторні приміщення люб’язно надав Київський авіаційний інститут (КАІ). НАНЦ же завіз обладнання та буквально «з коліс» запустив роботу», — зазначив директор Центру Євген Дикий.

Приміщення для досліджень надав Київський авіаційний інститут (КАІ), а обладнання забезпечив антарктичний центр. Лабораторією керуватиме фахівчиня з морської мікробіології Марія Павловська.

Одним із пріоритетів роботи є біопроспектинг — пошук у полярних організмах речовин, корисних для людства. Вчені шукають нові антибіотики, антиоксиданти та інші сполуки, які можуть знадобитися в медицині чи харчовій промисловості. Також дослідники вивчають складні екосистемні зв’язки: від бактерій у Південному океані до симбіозу антарктичних комах. До роботи активно залучають студентів різних вузів.

«Таке переплетення фундаментальних та прикладних досліджень потребує багато працівників, тому до роботи активно залучають студентів. Вони отримують можливість виконувати в лабораторії курсові та дипломні. Це як «місцеві» студенти-біотехнологи з КАІ, так і представники КНУ ім. Шевченка, а в перспективі — інших вишів», — йдеться у повідомленні.

Раніше, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити державну програму антарктичних досліджень до 2027 року.