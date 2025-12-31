 Україна продовжила дослідження Антарктики ще на два роки

  • середа

    31 грудня, 2025

  • -3.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 31 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -3.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна продовжила дослідження Антарктики ще на два роки

Український криголам «Ноосфера» прямує до польської антарктичної станції «Арцтовський», листопад 2025 року. Фото: Національний антарктичний науковий центрУкраїнський криголам «Ноосфера» прямує до польської антарктичної станції «Арцтовський», листопад 2025 року. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити державну програму антарктичних досліджень до 2027 року.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України та Національному антарктичному науковому центрі.

Програма передбачає подальшу роботу українських антарктичних експедицій, функціонування станції «Академік Вернадський», а також використання науково-дослідного судна «Ноосфера».

Реклама

У МОН і НАНЦ зазначили, що продовження програми дозволить зберегти наукову тяглість, напрацьовані дані та державні інвестиції у полярні дослідження, здійснені Україною протягом останніх 30 років.

Після завершення війни уряд планує підготувати та затвердити нову десятирічну програму полярних досліджень, суттєво розширивши її масштаби, повідомили у відомстві.

Зазначимо, що з березня 2025 до квітня 2026 року на станції «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова, перебуває вже ювілейна, 30-та, експедиція.

Вона складається із 13 учасників та учасниць. Зокрема, 8 вчених (3 метеорологи, 3 біологи та 2 геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення: сисадмін, дизеліст, механік, лікарка та кухарка.

Конкурс із відбору кандидатів до складу 31-ї Української антарктичної експедиції розпочався в липні.

Серед вимог до кандидатів — відсутність хронічних захворювань і протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики, здатність тривалий час перебувати в закритому колективі й наявність вищої освіти не нижче другого (магістерського) рівня.

На початку грудня криголам «Ноосфера» доставив до станції «Академік Вернадський» наукову групу українського сезонного загону, а також учасників першої мексиканської антарктичної експедиції.

Нагадаємо, на початку грудня поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвінятко цього сезону.

Останні новини про: «Академік Вернадский»

Українські полярники показали, як пінгвіни висиджують яйця, і розповіли, коли з’являться перші пташенята сезону
Поблизу станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвінятко
Український криголам «Ноосфера» вперше розпочав роботу за Південним полярним колом
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: «Академік Вернадский»

Український криголам «Ноосфера» вперше розпочав роботу за Південним полярним колом
Поблизу станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвінятко
Українські полярники показали, як пінгвіни висиджують яйця, і розповіли, коли з’являться перші пташенята сезону

У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

11 годин тому

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Головне сьогодні