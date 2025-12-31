Україна продовжила дослідження Антарктики ще на два роки

Український криголам «Ноосфера» прямує до польської антарктичної станції «Арцтовський», листопад 2025 року. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити державну програму антарктичних досліджень до 2027 року.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України та Національному антарктичному науковому центрі.

Програма передбачає подальшу роботу українських антарктичних експедицій, функціонування станції «Академік Вернадський», а також використання науково-дослідного судна «Ноосфера».

У МОН і НАНЦ зазначили, що продовження програми дозволить зберегти наукову тяглість, напрацьовані дані та державні інвестиції у полярні дослідження, здійснені Україною протягом останніх 30 років.

Після завершення війни уряд планує підготувати та затвердити нову десятирічну програму полярних досліджень, суттєво розширивши її масштаби, повідомили у відомстві.

Зазначимо, що з березня 2025 до квітня 2026 року на станції «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова, перебуває вже ювілейна, 30-та, експедиція.

Вона складається із 13 учасників та учасниць. Зокрема, 8 вчених (3 метеорологи, 3 біологи та 2 геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення: сисадмін, дизеліст, механік, лікарка та кухарка.

Конкурс із відбору кандидатів до складу 31-ї Української антарктичної експедиції розпочався в липні.

Серед вимог до кандидатів — відсутність хронічних захворювань і протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики, здатність тривалий час перебувати в закритому колективі й наявність вищої освіти не нижче другого (магістерського) рівня.

На початку грудня криголам «Ноосфера» доставив до станції «Академік Вернадський» наукову групу українського сезонного загону, а також учасників першої мексиканської антарктичної експедиції.

Нагадаємо, на початку грудня поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвінятко цього сезону.