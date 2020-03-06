Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Черновицкой области.

Отмечается, что 59-летняя женщина участвовала в собрании возле дома в Черновцах, где проживает семья госпитализированного с подозрением на коронавирус мужчины. Люди требовали, чтобы жену также изолировали.

По версии полиции, злоумышленница распространяла фейки в СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.

Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.

Ранее также сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.

Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.