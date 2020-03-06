|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.13 грн
|EUR
|27.5 грн
|28.5 грн
Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Черновицкой области.
Отмечается, что 59-летняя женщина участвовала в собрании возле дома в Черновцах, где проживает семья госпитализированного с подозрением на коронавирус мужчины. Люди требовали, чтобы жену также изолировали.
По версии полиции, злоумышленница распространяла фейки в СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.
Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее сообщалось, что Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее также сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Черновицкой области.
Отмечается, что 59-летняя женщина участвовала в собрании возле дома в Черновцах, где проживает семья госпитализированного с подозрением на коронавирус мужчины. Люди требовали, чтобы жену также изолировали.
По версии полиции, злоумышленница распространяла фейки в СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.
Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее сообщалось, что Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее также сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.