Самолет с эвакуированными украинцами прибыл в «Борисполь». На борту находится 123 человека.

Об этом сообщается в трансляции Офиса Президента.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал и прошли тройной медицинский скрининг, что все они здоровы, передает «Интерфакс-Украина».

«Трое людей из дополнительного списка, то есть из дополнительной группы, которую мы сформировали, не появились вовремя в аэропорт и, соответственно, не сели на борт. Поэтому сначала было 126 людей, как я озвучивал, но цифра уменьшилась до 123, потому что три человека из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт», — сказал он на брифинге в воскресенье.

Дмитрий Кулеба также уточнил, что в сформированных ранее списках людей, изъявивших желание эвакуироваться из Италии, есть два человека, имеющих разрешение на постоянное проживание в Украине и два человека, имеющих паспорта других государств.

«Чтобы избежать любых спекуляций или дезинформации, которой сейчас, к сожалению, очень много, скажу, что на борту находятся 4 лица, 2 из которых имеют разрешение на постоянное проживание в Украине... И еще два лица — это граждане Украины, у которых мы обнаружили попутно паспорта других государств, но для нас они остаются гражданами Украины с точки зрения нашего законодательства, потому они вернуться также домой», — отметил министр.

Он уточнил, что ранее намного больше людей согласились эвакуироваться из Италии в Украину этим бортом, однако позднее они по разным причинам отказывались.

Ранее сообщалось, что в Николаев возвращается автобус из Милана, задержанный на границе Словении.

Также Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.

Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.