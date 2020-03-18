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Об этом сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, передает Черновицкая ОГА.
Она отметила, что женщина, которая умерла 16 марта, имела сложную патологию нервной и эндокринной систем, а также поражения легких, однако без легочной недостаточности.
«Причина смерти — судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он», — сказала Ольга Снигуряк.
Уже после смерти женщины в больницу поступили результаты анализов, которые подтвердили у нее коронавирус.
Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что муж умершей дома переболел в легкой форме. Он не обращался к медикам. Сейчас у него взяли анализы на COVID-19. Мужчина чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.
Установлено, что женщина контактировала с 5 людьми. Среди них есть те, у кого есть признаки инфицирования.
Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, передает Черновицкая ОГА.
Она отметила, что женщина, которая умерла 16 марта, имела сложную патологию нервной и эндокринной систем, а также поражения легких, однако без легочной недостаточности.
«Причина смерти — судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он», — сказала Ольга Снигуряк.
Уже после смерти женщины в больницу поступили результаты анализов, которые подтвердили у нее коронавирус.
Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что муж умершей дома переболел в легкой форме. Он не обращался к медикам. Сейчас у него взяли анализы на COVID-19. Мужчина чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.
Установлено, что женщина контактировала с 5 людьми. Среди них есть те, у кого есть признаки инфицирования.
Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.