Об этом сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, передает Черновицкая ОГА.

Она отметила, что женщина, которая умерла 16 марта, имела сложную патологию нервной и эндокринной систем, а также поражения легких, однако без легочной недостаточности.

«Причина смерти — судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он», — сказала Ольга Снигуряк.

Уже после смерти женщины в больницу поступили результаты анализов, которые подтвердили у нее коронавирус.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что муж умершей дома переболел в легкой форме. Он не обращался к медикам. Сейчас у него взяли анализы на COVID-19. Мужчина чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Установлено, что женщина контактировала с 5 людьми. Среди них есть те, у кого есть признаки инфицирования.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня в Николаевской инфекционной больнице находится 7 человек с подозрением на коронавирус.

в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Пока что



