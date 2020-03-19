В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров относительно временного закрытия до 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В частности, речь идет о п.1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года № 287-р о временном ограничении пересечения госграницы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу, отметили в суде.

Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.