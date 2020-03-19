|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.6 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров относительно временного закрытия до 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
В частности, речь идет о п.1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года № 287-р о временном ограничении пересечения госграницы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу, отметили в суде.
Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.
В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров относительно временного закрытия до 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
В частности, речь идет о п.1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года № 287-р о временном ограничении пересечения госграницы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу, отметили в суде.
Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.