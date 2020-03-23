В Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина — единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран. Иностранные авиакомпании осуществляют рейсы только по просьбе своих государств.

По информации МИД, рейсы SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта.

Отмечается, что билеты быстро раскупают, поэтому за имеющимися направлениями сообщения и наличием билетов следите на сайтах авиакомпаний.

«Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в следующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что «если вы едете через страну транзитом, у вас должен быть билет в Украину на посадку на рейс в эту страну. Транзит не должен превышать 24 часа».

Ранее сообщалось, что в Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают.