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В Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина — единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран. Иностранные авиакомпании осуществляют рейсы только по просьбе своих государств.
По информации МИД, рейсы SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта.
Отмечается, что билеты быстро раскупают, поэтому за имеющимися направлениями сообщения и наличием билетов следите на сайтах авиакомпаний.
«Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в следующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что «если вы едете через страну транзитом, у вас должен быть билет в Украину на посадку на рейс в эту страну. Транзит не должен превышать 24 часа».
Ранее сообщалось, что в Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают.
Напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.
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В Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина — единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран. Иностранные авиакомпании осуществляют рейсы только по просьбе своих государств.
По информации МИД, рейсы SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта.
Отмечается, что билеты быстро раскупают, поэтому за имеющимися направлениями сообщения и наличием билетов следите на сайтах авиакомпаний.
«Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в следующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что «если вы едете через страну транзитом, у вас должен быть билет в Украину на посадку на рейс в эту страну. Транзит не должен превышать 24 часа».
Ранее сообщалось, что в Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают.
Напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.