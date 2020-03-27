Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что сейчас врачи в области все время работают из-за угрозы распространения коронавируса у него нет времени заниматься политикой о отчитываться на сессии облсовета.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.

Глава облздрава отметил, что он уже третий день ходит на различные депутатские комиссии областного совета, но у него нет времени рассказывать о необходимых медицинских покупках из-за большого объема работы в период карантина на Николаевщине. Он призвал депутатов самим решить вопрос с выделением средств на борьбу с коронавирусом.

— Я больше не могу ждать. Люди, я третий день тут сижу с утра и до вечера, хожу то на одну, то на вторую, то на пятую комиссию. Я хочу, чтобы люди понимали, что медики сегодня на посту стоят и целый день работают. Кто-то из депутатов сильно хотел видеть Фёдорову (Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний - прим.) здесь — она не может появится, потому что надела костюм и целый день принимает больных. И так делает подавляющее большинство медработников Николаевской области... Что покупать и как покупать рассказывать я не могу, потому что у меня через полчаса очередное совещание с министром. Вы решили, что вы лучше нас знаете - пожалуйста, все, что вы купите, подарите нам, а мы примем и будем ответственно использовать, - рассказал Павел Георгиев.

Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.