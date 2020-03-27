|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.35 грн
Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что сейчас врачи в области все время работают из-за угрозы распространения коронавируса у него нет времени заниматься политикой о отчитываться на сессии облсовета.
Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.
Глава облздрава отметил, что он уже третий день ходит на различные депутатские комиссии областного совета, но у него нет времени рассказывать о необходимых медицинских покупках из-за большого объема работы в период карантина на Николаевщине. Он призвал депутатов самим решить вопрос с выделением средств на борьбу с коронавирусом.
— Я больше не могу ждать. Люди, я третий день тут сижу с утра и до вечера, хожу то на одну, то на вторую, то на пятую комиссию. Я хочу, чтобы люди понимали, что медики сегодня на посту стоят и целый день работают. Кто-то из депутатов сильно хотел видеть Фёдорову (Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний - прим.) здесь — она не может появится, потому что надела костюм и целый день принимает больных. И так делает подавляющее большинство медработников Николаевской области... Что покупать и как покупать рассказывать я не могу, потому что у меня через полчаса очередное совещание с министром. Вы решили, что вы лучше нас знаете - пожалуйста, все, что вы купите, подарите нам, а мы примем и будем ответственно использовать, - рассказал Павел Георгиев.
Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.
Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что сейчас врачи в области все время работают из-за угрозы распространения коронавируса у него нет времени заниматься политикой о отчитываться на сессии облсовета.
Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.
Глава облздрава отметил, что он уже третий день ходит на различные депутатские комиссии областного совета, но у него нет времени рассказывать о необходимых медицинских покупках из-за большого объема работы в период карантина на Николаевщине. Он призвал депутатов самим решить вопрос с выделением средств на борьбу с коронавирусом.
— Я больше не могу ждать. Люди, я третий день тут сижу с утра и до вечера, хожу то на одну, то на вторую, то на пятую комиссию. Я хочу, чтобы люди понимали, что медики сегодня на посту стоят и целый день работают. Кто-то из депутатов сильно хотел видеть Фёдорову (Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний - прим.) здесь — она не может появится, потому что надела костюм и целый день принимает больных. И так делает подавляющее большинство медработников Николаевской области... Что покупать и как покупать рассказывать я не могу, потому что у меня через полчаса очередное совещание с министром. Вы решили, что вы лучше нас знаете - пожалуйста, все, что вы купите, подарите нам, а мы примем и будем ответственно использовать, - рассказал Павел Георгиев.
Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.
Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль