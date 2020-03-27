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В Конотопе (Сумская область) закрыли отделение районной больницы, где недавно умерла больная коронавирусом женщина.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус инфо Сумы».
Отмечается, что главный санитарный врач Сумской области распорядился закрыть Конотопскую центральную районную больницу имени академика Михаила Давыдова для проведения противоэпидемических мероприятий.
— Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами. Установлен медицинский персонал, который находился в непосредственном контакте с больной COVID-19, — говорится в сообщении.
Медработников, которые контактировали с больной, проверят на заражение коронавирусом. Остальные работники больницы будут работать в штатном режиме.
Напомним, в Тернопольской области коронавирусом заразились 18 медиков.
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В Конотопе (Сумская область) закрыли отделение районной больницы, где недавно умерла больная коронавирусом женщина.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус инфо Сумы».
Отмечается, что главный санитарный врач Сумской области распорядился закрыть Конотопскую центральную районную больницу имени академика Михаила Давыдова для проведения противоэпидемических мероприятий.
— Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами. Установлен медицинский персонал, который находился в непосредственном контакте с больной COVID-19, — говорится в сообщении.
Медработников, которые контактировали с больной, проверят на заражение коронавирусом. Остальные работники больницы будут работать в штатном режиме.
Напомним, в Тернопольской области коронавирусом заразились 18 медиков.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
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Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
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Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль