В Конотопе (Сумская область) закрыли отделение районной больницы, где недавно умерла больная коронавирусом женщина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус инфо Сумы».

Отмечается, что главный санитарный врач Сумской области распорядился закрыть Конотопскую центральную районную больницу имени академика Михаила Давыдова для проведения противоэпидемических мероприятий.

— Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами. Установлен медицинский персонал, который находился в непосредственном контакте с больной COVID-19, — говорится в сообщении.

Медработников, которые контактировали с больной, проверят на заражение коронавирусом. Остальные работники больницы будут работать в штатном режиме.

Напомним, в Тернопольской области коронавирусом заразились 18 медиков.