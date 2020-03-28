Первая партия продуктовых наборов, приобретенных за счет средств Фонда Порошенко, отправилась с Открытого офиса партии «Европейская Солидарность» по всей Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

Это помощь тем, кто находится в зоне риска - пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям. За неделю на онлайн платформе «Солидарность» v2020.org.ua зарегистрировались несколько тысяч человек - и волонтеров, и тех, кто нуждается в помощи.

Больше всего пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью нуждаются элементарных вещах - доставке продуктов питания. Ведь они находятся в группе риска и должны оставаться дома. К тому же, в магазинах резко выросли цены на основные продукты, а часто их и просто нет на полках.

Именно поэтому за счет средств Фонда Порошенко закуплены сахар, мука, крупы, масло, печенье и другие продукты длительного хранения. Несколько дней подряд в Открытом офисе «Европейской Солидарности» волонтеры, активисты ОО «Дело общин» и «Солидарная Молодежь» формировали три тысячи коробок с продуктами. К этой работе лично присоединились Петр и Марина Порошенко. И уже сегодня эти наборы разъехались в разные области Украины в своих адресатов.

— Открытый офис партии «Европейская Солидарность» на несколько дней превратился в конвейерную линию, на которой собирают пакеты для людей, которые не могут выйти из дома и нуждаются в доставке продуктов первой необходимости, для того, чтобы поддержать себя или своих близких. В этих пакетах продукты, которые в первую очередь нужны для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, энергетический баланс, - сообщил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Народный депутат Украины София Федина отмечает, что помогать людям не так и дорого, важно хотеть стать ближе к людям.

— Мы это делаем не только потому, что мы можем и хотим помочь, но и чтобы поощрить других людей также участвовать в этих процессов. Помогать на самом деле просто и не очень дорого. Надо только хотеть быть ближе к своему соседу, другу, знакомому, близкому, - призвала народный депутат София Федина.

Она также подчеркнула, что в приоритетной поддержке сегодня нуждаются медицинские учреждения, которые принимают на себя первый удар эпидемии.

— Есть катастрофическая потребность в оборудовании. Если говорить о моем родном Львове, то можно говорить хотя бы о какой-то минимальной потребности, где есть около 60-70 действующих аппаратов искусственной вентиляции легких. Но у нас есть много госпиталей, в частности госпиталь ветеранов, 8-я клиническая больница, где почти ничего толком нет. И если речь идет о большом наплыве людей, то тогда возможности закрывать все потребности не будет, - отметила София Федина.

Марина Порошенко отмечает, что «Фонд Порошенко» решил помогать в разных направлениях

— Мы все видим, что пандемия коронавируса охватила весь мир. Украина не исключение, и сегодня уже стало ясно, что нас ждет затяжной, длительный карантин. Тысячи людей оказались в затруднительном положении. В этой ситуации «Фонд Порошенко» решил помогать в разных направлениях. Наша команда отправила большое количество медицинского оснащения в инфекционные отделения, отделения скорой помощи и интенсивной терапии по всей Украине. А сегодня мы укомплектовываем 3000 продовольственных наборов для людей, которые остро нуждаются в нашей помощи. Я хочу поблагодарить всех волонтеров и благотворителей, которые на сегодняшний день уже зарегистрировались на нашем сайте. Это действительно то, что объединяет людей и не один раз доводилось - украинцы в сложных ситуациях объединяются, чтобы вместе преодолеть проблемы, - отметила Марина Порошенко.

Напомним, что Фонд Порошенко уже профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи передал комплекты реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя - мониторы пациента, пульсоксиметры, ларингоскопы, хирургические отсосы, шприцевые насосы; профинансировал покупку аппарата ИВЛ в 8-й городской больнице во Львове. В ближайшее время средства Фонда будут восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкую областную детскую больницу и больницы в Николаеве.

Ранее сообщалось, что руководство Николаевской больницы №4 и городской больницы скорой медицинской помощи обратилось в «Фонд Порошенко» с просьбой помочь с ремонтом аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения больных коронавирусом.