Заместитель директора «Николаевского областного лабораторного центра» Александр Игнатенков, рассказал, что у детей и родственников жителя Николаева, которому установили диагноз коронавирус, результаты анализов на СOVID-19 негативные.

Об этом рассказал заместитель директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр» Александр Игнатенков, сообщает Суспільне.Миколаїв.

Как известно сегодня утром, 28 марта, в МОЗ сообщили о первом заболевшем коронавирусом в Николаевской области. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что единственный случай заражения коронавирусом в Николаевской области, о котором сообщает Минздрав, выявлен у николаевца, который на данный момент находится в Киеве.

Александр Игнатенков рассказал, что заболевшему 59 лет и он лечится в Киеве. Других больных в области не зафиксировано. Этот человек был за границей. И недавно он вернулся из Франции.

— По нашим данным, этот человек самостоятельно обратился в Александровскую больницу, в городе Киеве, где и был госпитализирован. У его жены коронавируса при обследовании не обнаружили. Больному предоставляется вся необходимая помощь. К нам поступила информация об их семье, которая находится здесь. Его дети и родственники, которые сейчас смотрят за детьми, были вчера обследованы. Результат сегодня ночью наша лаборатория отработала. Результат - отрицательный, то есть и дети, и родственники - здоровые, - рассказал Александр Игнатенков.

Напомним, по состоянию на 8:30 субботы во всем мире коронавирусом заболели 597 тысяч 620 человек, из них 131 тысяча 722 человека выздоровели.

