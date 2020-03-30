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В киевский отель Казацкий приехал автобус с последней партией украинцев, которые вернулись из Дохи (Катар) и должны пройти двухнедельную обсервацию.
Периметр гостиницы охраняет Нацгвардия, сообщает Страна.
Вернувшийся из Дохи Тарас в разговоре с журналистами сказал, что все действия властей он считает незаконными и никаких бумаг никто не подписывал.
На вопрос правда ли, что вернувшихся на родину украинцев заставили подписать документ, в условия которого входит запрет на общение с журналистами, Тарас сказал, что никто не подписывал таких документов.
— Нам давали на подпись этот лист, но никто его не подписал, насколько мне известно, - заявил Тарас.
Возле гостиницы собираются курьеры Glovo, которые доставляют эвакуированным еду. Люди жалуются, что уже более суток ничего не ели.
В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что сегодня в 6:00 государственное предприятие Министерства обороны Украины «Отель Казацкий», разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.
— 3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер Перестрога. На них составлены административные протоколы. «Отель Казацкий» находился 20 дней на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться к номерам. Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, часть украинцев, которые ночью прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.
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В киевский отель Казацкий приехал автобус с последней партией украинцев, которые вернулись из Дохи (Катар) и должны пройти двухнедельную обсервацию.
Периметр гостиницы охраняет Нацгвардия, сообщает Страна.
Вернувшийся из Дохи Тарас в разговоре с журналистами сказал, что все действия властей он считает незаконными и никаких бумаг никто не подписывал.
На вопрос правда ли, что вернувшихся на родину украинцев заставили подписать документ, в условия которого входит запрет на общение с журналистами, Тарас сказал, что никто не подписывал таких документов.
— Нам давали на подпись этот лист, но никто его не подписал, насколько мне известно, - заявил Тарас.
Возле гостиницы собираются курьеры Glovo, которые доставляют эвакуированным еду. Люди жалуются, что уже более суток ничего не ели.
В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что сегодня в 6:00 государственное предприятие Министерства обороны Украины «Отель Казацкий», разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.
— 3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер Перестрога. На них составлены административные протоколы. «Отель Казацкий» находился 20 дней на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться к номерам. Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны, - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, часть украинцев, которые ночью прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа