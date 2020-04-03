В Вознесенске, после открытия в городе продуктового рынка, на прилегающей к нему территории и на близлежащих остановках общественного транспорта была проведена дезинфекция.

Об этом сообщил первый вице-мэр Юрий Сметана в Facebook.

— Доброе утро. В связи с открытием рынка проводим дизенфекцию прилегающей территории и остановок дезинфицирующим раствором, - написал Юрий Сметана.

Напомним, что в Вознесенске Николаевской области, во время введенного по всей территории Украины карантина, открыли городской рынок пищевых продуктов. Также жители города Вознесенск оценили работу местного рынка в условиях соблюдения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.