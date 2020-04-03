Военнослужащие ВСУ перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил пройдут двухнедельный карантин.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на эфир радио «Армия ФМ».

«Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности», — сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.

Ранее сообщалось, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.