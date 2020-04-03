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Военнослужащие ВСУ перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил пройдут двухнедельный карантин.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на эфир радио «Армия ФМ».
«Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности», — сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.
Ранее сообщалось, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Напомним, что ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля.
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Военнослужащие ВСУ перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил пройдут двухнедельный карантин.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на эфир радио «Армия ФМ».
«Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности», — сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.
Ранее сообщалось, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Напомним, что ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля.