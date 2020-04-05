Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова призвала священнослужителей различных конфессий проводить бесконтактные религиозные обряды, а также использовать маски.

Об этом идёт речь в опубликованном Светланой Федоровой видеообращении.

Она напомнила о необходимости соблюдать безопасное расстояние, защищать дыхательные пути, обрабатывать руки и выполнять прочие меры предосторожности.

— Постарайтесь проводить бесконтактные процедуры богослужения - насколько это возможно. Если это священник, который явился в дом причастить, соборовать, исповедовать, да, может быть, и отпевать. Помните о том, что безопасное расстояние - это два метра. Помните о том, что нужно защищать дыхательные пути - это маски, это перчатки, если священник ведет службу. В идеале это иметь антисептики и обрабатывать руки и вот те атрибуты, которые используются в каждой вере - пусть это даже серебряная ложечка для причастия или просвирочка или крест - все то, что имеет контакт, что нужно целовать. Постарайтесь в этой ситуации, в которой мы оказались, не использовать контактные меры, - заявила Светлана Федорова.