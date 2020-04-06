Из-за ограничений во время карантина в Украине на 63% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщили представители Нацполиции во время селекторного совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, в частности, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.

Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не остановили свою работу. Отмечается, что сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей. Это является огромным риском распространения коронавируса. Во время совещания было принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинские банки вводить специальные программы поддержки малого и среднего бизнеса, который страдает от введения карантина.

Также сообщалось, что продажи новых электромобилей в Украине в марте 2020 года выросли на 36% по сравнению с мартом 2019 года.