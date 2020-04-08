В Николаевской области состоянием на 9:00 8 апреля по прежнему не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Отмечается, что за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней». Сейчас в инфекционном стационаре находится 12 пациентов.

— Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 79 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 64 пациента госпитализированы, 15 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 74 пациента. На сегодня 66 обследованных лиц имеют отрицательный результат, 8 проб в работе. С 16 марта введено учет жителей Николаевской области, которые прибыли из-за границы и различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции, - сказано в сообщении.

Всего на учет было взято 2140 человека. По состоянию на 8:00 8 апреля снято с учета 1014 человека в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 1126 лицами.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, в Украине состяонием на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.