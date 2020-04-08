Николаевский городской голова Александр Секневич сообщил, что в середине апреля в город доставят аппарат для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях.

Мэр добавил, что аппарат разместят в городской больнице № 1, где фактически будет находиться городская лаборатория для тестирования на COVID-19.

— В середине апреля к нам приедет аппарат iPonatic. Это как раз аппарат, который исследует на полимеразные цепные реакции. Для него дополнительно мы закупаем тесты. Это новейший аппарат, такой стоит в аэропортах «Жуляны» и «Борисполь». И такой мы будем иметь в Николаеве на базе 1-й больницы. Будем иметь нашу собственную городскую лабораторию. Она будет проводить тесты, — отметил городской голова.

Александр Сенкевич добавил, что тем, у кого есть подозрение на коронавирусную инфекцию, тесты будут делать бесплатно. Тех же, кто сам изъявит желание провериться без особых показаний, тестировать будут за деньги. На сегодняшний день платные тесты не проводят.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что со вчерашнего дня в регионе начали проводить больным пневмонией выборочное тестирование на коронавирус.

Напомним, что в результате медицинской реформы Николаевская областная инфекционная больница получит в этом году 14 миллионов гривен государственного финансирования, чего недостаточно для нормального функционирования медучреждения.