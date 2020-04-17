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В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.
Об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.
«Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — сказал Юрий Тандит.
Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.
«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — отметил советник главы МВД.
Юрий Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина № 211.
«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул он.
Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.
Напомним, митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Также митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.
Телеканалы «ICTV», «UA: Первый», «1+1», «Украина» и «Интер» будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.
Об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.
«Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — сказал Юрий Тандит.
Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.
«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — отметил советник главы МВД.
Юрий Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина № 211.
«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул он.
Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.
Напомним, митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Также митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.
Телеканалы «ICTV», «UA: Первый», «1+1», «Украина» и «Интер» будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).