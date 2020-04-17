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В воскресенье, 19 апреля, пешие патрули полиции будут инспектировать улицы и храмы Николаева. Злостных нарушителей карантинных мер планируют штрафовать.
Об этом рассказал пресс-офицер управления патрульной полиции в Николаевской области Виктор Киреев в эфире Суспільне Миколаїв.
— Будут выставляться пешие патрули, как по городу, так и возле церквей. Прихожанам патрульные будут объяснять нормы карантина, вести диалог. Но с более злостными нарушителями, с которыми договориться не удается, будем разговаривать согласно с действующим законодательством. Если брать предыдущую историю церковных праздников, то грубых нарушений не было, поэтому и в этот раз надеемся на добросовестность граждан, — отметил полицейский.
Он добавил, что вопрос о количестве задействованного в пасхальные праздники личного состава еще решается.
Ранее сообщалось, что на этих выходных общественный транспорт в Николаеве будет работать только, чтобы обеспечить перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры в рабочую перевозку - утром и вечером.
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В воскресенье, 19 апреля, пешие патрули полиции будут инспектировать улицы и храмы Николаева. Злостных нарушителей карантинных мер планируют штрафовать.
Об этом рассказал пресс-офицер управления патрульной полиции в Николаевской области Виктор Киреев в эфире Суспільне Миколаїв.
— Будут выставляться пешие патрули, как по городу, так и возле церквей. Прихожанам патрульные будут объяснять нормы карантина, вести диалог. Но с более злостными нарушителями, с которыми договориться не удается, будем разговаривать согласно с действующим законодательством. Если брать предыдущую историю церковных праздников, то грубых нарушений не было, поэтому и в этот раз надеемся на добросовестность граждан, — отметил полицейский.
Он добавил, что вопрос о количестве задействованного в пасхальные праздники личного состава еще решается.
Ранее сообщалось, что на этих выходных общественный транспорт в Николаеве будет работать только, чтобы обеспечить перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры в рабочую перевозку - утром и вечером.