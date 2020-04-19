Киев опустился на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах, теперь ситуация в столице описывается как «умеренная».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

По состоянию на 13:30 воскресенья Киев занимает 10-е место по уровню загрязнения воздуха с индексом 96.

При этом совсем недавно — в 23:30 субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как «очень вредная для здоровья».

А вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц — отметка «опасно».

Ранее в ГСЧС заявили, что уровень загрязнения воздуха в Киеве вероятно снизится в начале следующей недели.